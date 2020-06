Die vielen Väter des Finanz-Casinos

Wie ist es möglich, dass die relativ kleine US-Börsenfirma Knight Capital an der Wall Street aufgrund eines Computerfehlers ungebremst Aktien kauft und binnen Stunden einen Wertpapierberg von sieben Milliarden Dollar anhäuft? Wie konnte US-Großbank J.P. Morgan Chase innerhalb weniger Wochen mit Spekulationsgeschäften mehrere Milliarden Dollar verlieren?

Über die Antworten auf diese Fragen streiten sich die Experten. Die einen meinen: Es sind die weltweit liberalisierten Finanzmärkte, auf denen das Kapital in Sekundenschnelle grenzenlos transferiert werden kann. Aufseher haben da das Nachsehen. Sie kommen mit dem Tempo, in dem das Geld von den Finanzakteuren um die Welt bewegt wird, nicht mehr mit.

Die anderen sagen: Die Aufseher und die Notenbanken sind schuld. Sie hätten über viele Jahre die Märkte mit Liquidität überschwemmt und damit für extrem tiefe Zinsen gesorgt. Banken seien auf Druck der Anleger gezwungen gewesen, Finanzprodukte mit höheren Renditen auf den Markt zu bringen.

Einen der vielen Grundsteine für das globale Finanz-Casino legten die USA schon vor fast genau 41 Jahren: Am 15. August 1971 verkündete Präsident Richard Nixon das Ende der festen Wechselkursbindung des Dollar an die anderen Weltwährungen. Damit eröffnete er das Spiel für die Finanzmärkte. Es dauerte mehr als ein Jahrzehnt, bis diese neue Freiheit nach Kontinentaleuropa überschwappte und auch hier die Banken begannen, kreative Finanzprodukte wie Optionen und Derivate zu entwickeln. Die Politik begleitete die Banker willig mit dem Niederreißen von Kapitalverkehrsgrenzen und dem Aus von Regulierungen.

In den 1990er-Jahren trieb die EU die Liberalisierung der Finanzmärkte Schritt für Schritt voran. Banken mit Lizenz in einem EU-Land durften in allen Mitgliedsstaaten tätig sein. Zusehends komplexere und undurchschaubarere Finanzprodukte ( Derivate auf Derivate von Derivaten) wurden auf den Markt gebracht. Hedgefonds (siehe Lexikon unten) , die vor allem auf Pump spekulierten, kamen in Mode und beglückten Investoren mit zweistelligen Jahres-Renditen. Über Risiken sprach niemand – bis zum großen Crash 2008. An dessen Folgen wir in Form einer Staatsschuldenkrise in Europa heute mehr denn je herumlaborieren.