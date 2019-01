Die Teufelbergers und lohnende Seilschaften

Der Welser Traditionsbetrieb ist nicht nur Weltmarktführer bei Yachttauen, sondern auch einer der größten Stahlseil-Produzenten der Welt. Die Stahlseile kommen bei Seilbahnen, auf Ölplattformen oder auf Hafen- und Schiffskränen zum Verladen von Containern zum Einsatz. Die Anforderungen dort sind vielfältig, so soll sich etwa die Last nicht drehen und das Material muss widrigen Umweltbedingungen wie Salzwasser und Sand standhalten. Für Teufelberger wird es daher das Stahlseil noch lange geben. Ein Ersatz durch das Faserseil mache nur dort Sinn, wo Leichtigkeit gefragt ist. Stahl halte wesentlich höheren Temperaturen stand. Aber: „Der Ersatz des Stahlseiles durch Faserseile schreitet voran.“

Das Unternehmen wurde 1790 in Wien als Seilerei gegründet. Um die Jahrhundertwende erfolgte die Übersiedlung nach Wels und der Bau des ersten Werkes. Heute wird das Familienunternehmen in siebenter Generation von Florian Teufelberger geleitet und „die achte Generation steht schon in den Startlöchern“. Das Unternehmen beschäftigt 1300 Mitarbeiter an zwölf Standorten, davon 500 an den zwei Standorten in Wels.