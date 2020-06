Die Solaranlage von Ikea

Vom Zahnstocher über Gedecke hin zur kompletten Küche, von der Türmatte bis zur Gaderobe: Die Wohnwelt ist jene von Ikea. Nun will die schwedische Möbelkette auch Solaranlagen verkaufen, berichtet die Wirtschaftswoche (WiWo) in ihrer neuen Ausgabe. In Großbritannien bietet das Möbelhaus in den nächsten Monaten testweise Dünnschicht-Solarmodule zu besonders günstigen Preisen an. Fast 70.000 Stammkunden, Ikea-Family-Mitglieder, hat der Konzern in den letzten Tagen angeschrieben und bei ihnen für das Angebot geworben. Ikea will die Panele nicht nur verkaufen, auch übernimmt das Möbelhaus Beratung vor Ort und die Installation.

Erweist sich das Konzept auf der Insel als Erfolg, kann sich Konzernchef Mikael Ohlsson vorstellen, das Geschäft auf andere Länder auszuweiten. "Wir warten den Test in Großbritannien ab", zitiert die WiWo einen Konzern-Sprecher in Deutschland. "Ausgeschlossen ist es nicht."