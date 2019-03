Die schönsten Banknoten stellen sich der Wahl

Die Internationale Banknoten-Gesellschaft wird Anfang April den Sieger des Jahres 2018 bekannt geben: Wer hat im Vorjahr die schönste Banknote in Umlauf gebracht. Die Jury hat unter den Einreichungen, die bis Ende Jänner möglich waren, 16 in die engere Wahl genommen. Bewertet werden vor allem die künstlerische Gestaltung des Geldscheins, Farbe, Kontrast und Benützerfreundlichkeit. Auch die Umsetzung der Sicherheitsmerkmale in gutes Design. ist ein wichtiger Punkt.

Zur Wahl stellen durften sich ausschließlich Ersterscheinungen des Jahres 2018, die tatsächlich in allgemeinen Umlauf gebracht wurden.

Und das sind die weiteren 15 Kandidaten neben Kanada: