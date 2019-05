Die Rückkehr der Modeproduktion nach Europa

In einer schnelllebigen Zeit muss der Nachschub schnell im Geschäft sein, am besten gleich in der Nähe vom Band laufen. Eine Produktion nahe am Absatzmarkt biete neue Perspektiven: „Man kann schneller reagieren, gegebenenfalls nachproduzieren, besser kalkulieren und muss letztlich weniger abschreiben“, so die Rechnung des Experten. Allerdings sind die Produktionskapazitäten in Europa begrenzt. „Früher gab es hier viel Know-how, doch dann ist die Textilindustrie wegen ein paar Cent nach Asien gegangen und die Textilkompetenz ist zu einem großen Teil verloren gegangen.“

Portugal hoch im Kurs

Hoch im Kurs steht neben Bulgarien und Rumänien derzeit die Textilindustrie in Portugal, die ein Revival erlebt – auch weil der Staat kräftig in den Aufbau des Zweiges investiert hat. „Dazu kommt ein gut ausgebildetes Fachpersonal und die Tatsache, dass das von der Eurokrise gebeutelte Land verdammt günstig produzieren kann“, so Kaiser.

Das ist auch der Einkaufsgenossenschaft Sport 2000 nicht entgangen, zu der allein in Österreich rund 120 Händler mit insgesamt rund 360 Fachgeschäften gehören. „Dass Teile der Textilproduktion zurück nach Spanien, in die Türkei und nach Portugal ziehen, ist nicht neu. Gründe dafür sind die langen Lieferfristen aus Asien, die hohen Abnahmemengen, die die Fabriken fordern und auch immer wieder Lieferengpässe“, fasst Sport-2000-Chef Holger Schwarting zusammen. „Wir haben vor zwei, drei Jahren begonnen, in Portugal zu produzieren, was auch am damals sehr schwachen Euro lag, der Europa als Produktionsstandort mit einem Schlag wieder konkurrenzfähig gemacht hat.“