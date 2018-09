„Die Populisten setzen sich durch“

Zusätzliche 15 Mrd. Euro sollen in öffentliche Investitionen, wie in den Ausbau von Schulen, Straßen und Gebäuden fließen. Bei Infrastruktur wurde in den Krisenjahren stark gespart. Nach dem Schock des Brückeneinsturzes in Genua mit 43 Todesopfern will Italien wieder stärker in die Instandhaltung investieren.

Die unbeliebte Pensionsreform aus dem Jahr 2012 – damals wurde das Rentenalter auf 67 Jahre angehoben – soll teilweise aufgehoben werden. Die Reform soll mit der „Quote 100“ ersetzt werden. Italiener dürfen dann in Pension gehen, wenn die Summe ihres Alters und ihrer Beitragsjahre 100 ergibt. Die Mindestpensionen werden von 500 auf 780 Euro im Monat erhöht. Diese Änderungen kommen vor allem älteren Wählern aus der Arbeiterschicht zugute, einer Kernklientel der Lega.

„Die Populisten setzten sich durch“ und „ Di Maio und Salvini haben den Widerstand des Finanzministers gebrochen“, kommentierten italienische Zeitungen.