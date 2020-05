Die Lust auf Urlaub und Einkauf ist ungebremst

Weihnachten unter Palmen bleibt aber „das absolute Minderheitenprogramm“, relativiert Freizeit- und Tourismusforscher Peter Zellmann. Nur 14 Prozent der Österreicher leisten sich überhaupt einen Winterurlaub. Zehn von hundert Österreichern zieht es in die verschneiten Berge, nur vier Prozent fliegen in den Süden. Nicht in dieser Statistik erfasst sind Pensionisten, die in wärmeren Gefilden wie auf Mallorca „überwintern“. Zellmann: „Rechnet man diese mit, fahren maximal acht Prozent der Österreicher in den Süden.“ Der Freizeitforscher glaubt, dass sich die Zahl der „Überwinterer“ aber über die Jahre noch verdoppeln könnte.



Die Jubelberichterstattungen der Reiseveranstalter über „boomende Ferienziele“ relativiert er: „Wenn in eine Destination hundert Leute mehr fliegen als im Vorjahr, wird das schon gern als Boom verkauft.“ Zur Orientierung: Beim Verkehrsbüro haben heuer beispielsweise rund 2000 Österreicher über Weihnachten einen Urlaub in Ägypten gebucht. Rund 600 zieht es in die Dominikanische Republik, um ein Drittel mehr als im Vorjahr. Der Grund: Der neue Condor-Direktflug ab Wien. Unterm Strich bewegen sich Angebot und Nachfrage aber seit Jahren „auf einer Nulllinie“, heißt es. Bei der TUI machen die Buchungen in den Weihnachtsferien rund zwölf Prozent des Winterumsatzes aus. Auch hier gibt es noch vereinzelt freie Plätze. Eng wird es laut L-Tur-Österreich-Chef Dieter Buschek bei spontanen Weihnachtsferien auf den Malediven. Freie Kapazitäten zu finden, sei „so knapp vor Weihnachten beinahe chancenlos“.