Die Krux mit der Übergabe von Hotels in bester Lage

Der Hotelier begrüßt den Gast noch höchstpersönlich bei der Anreise, der Wirt steht selbst täglich in seinem Restaurant: In Österreich ist das – speziell in der Ferienhotellerie – der Normalfall. „Acht von zehn Hotelbetrieben sind in Familienhand“, sagt Petra Nocker-Schwarzenbacher bei einem Tourismusseminar in St. Johann im Pongau.

Zwei von drei Betrieben stehen aber in den nächsten Jahren zur Übergabe an, weiß die Tourismusobfrau in der Wirtschaftskammer Österreich. Einziges Problem: Es fehlen oft die geeigneten Nachfolger.

Laut einer market-Umfrage unter 600 Hoteliers werden wohl nur 63 Prozent der Betriebe von einem Familienmitglied übernommen werden. Fast jeder vierte Betrieb steht vor der Auflösung (24 Prozent), acht Prozent vor dem Verkauf und fünf Prozent vor der Verpachtung.