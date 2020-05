„Die Kontakte sind einfach unbezahlbar“

Die 9.000 Euro Studiengebühr pro Jahr (5.000 fürs College, 4.000 für die Uni) hält Paukner, die auch die Austrian Society in Cambridge leitet, für gut angelegt: „Das Renommee, das man mit einem Studium in Cambridge hat, die Kontakte, die die Cambridge-Community vermittelt, sind einfach unbezahlbar.“

Dennoch ist sie überzeugt, dass die Qualität der Ausbildung selbst nicht wesentlich höher ist als in Österreich. „Wir verabsäumen es nur, uns gut zu reden“, sagt Paukner. Jede Kleinigkeit in der Forschung, an Instituten werde in Cambridge selbstbewusst hochgejubelt – auch daran liege viel vom guten Ruf der Universität. „Wenn ich was zu sagen hätte in Österreich: Öfter sagen, wie toll wir sind.“