Die große Unruhe auf dem Immobilienmarkt

Einkaufstour. Es wird in der Immobilienbranche etwas bedeutsames geschehen. Es ist allerdings unklar, was es sein wird. Die beiden Pressekonferenzen der Immofinanz und der s-Immo brachten nicht viel Licht ins Dunkel. Offene Fragen gibt es viele. Die Immofinanz hat zwar zuerst 26 Prozent der CA-Immo gekauft, die Übernahmegespräche dann aber unterbrochen.

Außerdem hat der US-Investor Starwood mitgeteilt, dass er sich mit 26 Prozent an der CA-Immo und mit fünf Prozent an der Immofinanz beteiligen will. Die Immofinanz hat in einer ersten Reaktion mitgeteilt, das Angebot sei zu niedrig.

Dazu kommt, dass Karstadt-Eigner Rene Benko fast 22 Prozent am Immobilien-Unternehmen s-Immo gekauft hat. Die s-Immo hat in den vergangenen zwei Jahren Immobilien im Wert von 700 Millionen Euro verkauft und dafür auch Aktien der Immofinanz (mehr als 10 Prozent) und der CA-Immo (mehr als fünf Prozent) gekauft.