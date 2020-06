Die Einkaufsmacht der Sofa-Surfer

Fast hätte der deutsche "Katalog-Konzern" Otto die dynamische Entwicklung des Internet-Handels verschlafen. Amazon oder Zalando waren im Online-Vertrieb schneller und innovativer. Um verlorenes Terrain aufzuholen, modelt sich der Versandriese jetzt mit viel Geld zum "Technologieunternehmen" um. Im kommenden Jahr sollen in Österreich 15 Millionen Euro in den eCommerce-Ausbau der Marken Universal , Otto und Quelle (Unito-Gruppe) investiert werden, kündigte Unito-Chef Harald Gutschi an. Universal ist hinter Amazon zweitgrößter Online-Händler in Österreich, gefolgt von Zalando und Otto.