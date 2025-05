Die dubiosen Vorgänge bei der insolventen Immobilien-Gruppe LNR

Bestritten wurde zum Beispiel eine Schadenersatz-Forderung in Höhe von 24 Millionen Euro eines Leasingunternehmens, das die frühere LNR-Zentrale in der Wiener Friedrichstraße 7, besser bekannt als „das kleine Haus der Kunst“, an die LNR-Gruppe verleast hat. Zuletzt waren Verfahren zwischen der Leasingfirma und den früheren Mietern anhängig. Die FSS7-Nachfolgegesellschaft LNR Real Estate ist heute noch dort ansässig.

Gefälscht?

Göllner, selbst mit 133 Millionen Euro Forderungen konfrontiert, muss einräumen, dass es einen Haufen Vorwürfe und Strafanzeigen der Banken gegen ihn gibt. So steht der Ex-Anwalt im Verdacht, dass er als Treuhänder treuwidrig von den Banken finanzierte Millionenbeträge ausgezahlt hat. Was er aber auch bestreitet. Zumindest in einem Fall sollen zwei Bauabschnittsbestätigungen, aufgrund deren Gelder ausgezahlt wurden, gefälscht gewesen sein. „Ich habe dazu keine Wahrnehmung, dass die gefälscht sein sollen. Die waren auch nicht gefälscht“, sagt Göllner. Seine Zulassung als Anwalt musste er aber an den Nagel hängen. „Weil ich wegen jedem Mist von der Rechtsanwaltskammer angezeigt wurde“, sagte Göllner. „Es tut mir nicht leid, dass ich nicht mehr bei diesem Haufen bin.“

Indes hatte die FSS7/LNR neun Leasingverträge über meist Luxusfahrzeuge abgeschlossen. Mit Stand März konnten aber lediglich drei Kfz sichergestellt werden. Es wurde von der Leasinggesellschaft Strafanzeige erstattet. Göllner sagt dazu: „Keines dieser Fahrzeuge ist irgendwo verbracht oder versteckt worden, sondern um die Autos wird gestritten. Die haben ja die Möglichkeit, den Rechtsweg zu bestreiten und eine Klage auf Herausgabe zu machen.“