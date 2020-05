Die digitalen Zähler rollen an

Der „roll-out“ hat schon begonnen: In Oberösterreich wurden in mehr als 80.000 Haushalten smart meter installiert, in Tirol und Burgenland läuft der Einbau derzeit an. Die Wien Energie will erst 2016 in kleinem Umfang mit der Umstellung auf die digitalen Zähler starten, die EVN sogar erst Ende 2016, Anfang 2017.

Für die Vorsicht der beiden ostösterreichischen Versorger ist ein offener Punkt im Gesetz mitverantwortlich. Dort heißt es, dass 95 Prozent der Zähler bis 2019 digital sein müssen. Fünf Prozent der Kunden können dies also ablehnen. Was aber passiert, wenn mehr als die fünf Prozent den Einbau des smart meter verweigern? „Das ist Sache der Versorger“, sagt Walter Boltz, Vorstand der E-Control. Bei den Wiener Netzen will man sich mit dieser Aussage nicht zufrieden geben. „Wir fordern eine gesetzliche Klarstellung“, sagt Christian Neubauer, Sprecher der Wiener Netze.