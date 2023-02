"Die Commerzbank ist wieder da" - Gewinn dank Zinswende verdreifacht

Nach Staatseinstieg, Jobabbau und Filialschließungen will die deutsche Commerzbank die Zeiten schlechter Nachrichten hinter sich lassen. Dank höherer Zinsen kletterten die Erträge im vergangenen Jahr um zwölf Prozent auf 9,5 Mrd. Euro, der Gewinn verdreifachte sich auf 1,4 Mrd. Euro. "Die Commerzbank ist wieder da", sagte Bankchef Manfred Knof am Donnerstag bei der Jahrespressekonferenz des Instituts in Frankfurt.

An der Börse schossen die im deutschen MDAX gelisteten Aktien in der Spitze um zehn Prozent auf 11,36 Euro nach oben - der höchste Kurs seit knapp fünf Jahren. Der Aufstieg in die erste Börsenliga winkt.

Gewinntreiber waren in erster Linie die Zinserhöhungen der Notenbanken: Der Zinsüberschuss kletterte 2022 mehr als 33 Prozent auf 6,45 Mrd. Euro. Finanzchefin Bettina Orlopp erwartet im laufenden Jahr einen Anstieg des Zinsüberschusses auf deutlich mehr als 6,5 Mrd. Euro. "Wir haben die Spitze der Zinseinnahmen noch nicht erreicht." Sie stellte im Laufe des Jahres höhere Zinsen für Kundeneinlagen in Aussicht. Derzeit zahlt die Commerzbank 0,25 bis 0,3 Prozent auf das Tagesgeld. Trotz der Konkurrenz von Fintechs wie Trade Republic oder Scalable Capital, die bereits 2 bis 2,3 Prozent Zinsen auf Einlagen anbieten, vermied Orlopp konkrete Zusagen für die Commerzbank-Kunden. "Wir sehen keine größere Kundenbewegungen in die Richtung von Neobroker und Neobanken", sagte sie.