Die Angst vor einem Bauchfleck in die Sommersaison

An sich ist es das, was Fluglinien nun einmal tun, doch in Coronazeiten kommt die Ansage einigermaßen überraschend: Der ungarische Billigflieger Wizz Air will ab 1. Mai wieder 20 Flugverbindungen ab Wien aufnehmen. Darunter Athen, Mailand, Valencia, Teneriffa oder Thessaloniki.

Klingt, als könnte man demnächst wieder seine Koffer packen und sich in den Sommerurlaub verabschieden. Doch Kanzler Kurz bremst die Erwartungen. Auf die Frage, ob man sich Hoffnung auf einen Ägäis-Urlaub machen darf, sagte er am Freitag: „Da wäre ich sehr zurückhaltend.“ Als Erstes werden wohl Reisen zu den Nachbarn möglich sein, „die gut unterwegs“ sind. Konkret nach Deutschland und Tschechien. Aber auch das werde noch Wochen dauern. „Ich persönlich werde meinen Sommerurlaub in Österreich verbringen und kann nur empfehlen, es genauso zu machen.“