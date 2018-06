Die Angst der Tierärzte vor den Heuschrecken

In der Tierwelt fressen die Großen die Kleinen. In der globalisierten Tierarzt-Welt ist das nicht anders. Erst dieser Tage wagte der US-Multi Mars Petcare (Pedigree, Whiskas, Sheba, Royal Canin) den Sprung über den großen Teich und schluckte die schwedische Tierklinikkette AniCura sowie das britische Praxisnetzwerk Linnaeus. Zu den 2000 Praxen/Kliniken in den USA kommen nun 287 weitere AniCura-Standorte in Europa dazu, darunter vier in Österreich. Insgesamt beschäftigt Mars Petcare mehr als 50.000 Veterinäre.

Gewinner des Mega-Deals in der Branche sind die beiden Investmentfonds NordicCapital und Fidelio, die Mehrheitseigentümer von AniCura. Sie streifen mit dem Verkauf fast zwei Mrd. Euro Gewinn ein. Während die „Heuschrecken“-Fonds profitieren, haben die Tierbesitzer durch die Fusion künftig weniger Auswahl bei der Praxiswahl und es drohen höhere Preise. In Großbritannien, wo bereits jede vierte Tierarztpraxis in Kettenbesitz ist, seien die Honorare seit Öffnung des Marktes für Kapitalgesellschaften um bis zu 40 Prozent gestiegen, warnt Kurt Frühwirth, selbst Tierarzt und Präsident der Bundeskonferenz der Freien Berufe Österreichs (BUKO). Ohne Abschluss einer Tierversicherung könnten sich die Briten ein Haustier fast gar nicht mehr leisten.