Sponsor-Match zwischen Adidas und Puma

„Für den Herausforderer Puma wäre ein Sieg im Finale wichtiger als für Adidas“, sagt Brandtner. Puma hat als Sportmarke an Sprungkraft verloren. Der 2006 ausgerufene Plan, sich als Lifestylemarke zu positionieren ging auf, rächt sich nun aber. Modemarken sind oft in einer Saison hip, in der nächsten aber schon wieder out. „Sportmarken können sich dagegen über 20, 30 Jahre halten“, sieht Brandtner Adidas im Vorteil. Pumas goldene Zeit als Sport-Sponsor gehen übrigens in jene Zeit zurück, als Boris Becker noch im Puma-Outfit einen Sieg nach dem anderen feierte.