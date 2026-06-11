Deutsche Burger-Kette Burgermeister expandiert nach Österreich

Als gäbe es noch nicht genug Burger-Lokale in Österreich: Jetzt kommt auch noch die Berliner Burgerkette Burgermeister nach Österreich. Das Unternehmen hat einen Master-Franchise-Vertrag mit der Wiener Gastronomie-Gruppe Schwarz Hirsch unterzeichnet. Die Partner erhalten damit die exklusiven Rechte, die Marke in Österreich aufzubauen und zu betreiben. Noch in diesem Jahr sollen die ersten drei Standorte in Wien eröffnen, der erste davon im Herbst. Die genauen Standorte wurden nicht genannt. Geplant sind Restaurants in urbanen Lagen, an Verkehrsknotenpunkten und ausgewählten Handelsstandorten.

Der Master-Franchise-Partner „Österreich ist ein Markt mit hohem Anspruch an Gastronomie. Genau das macht ihn für Burgermeister spannend. Wir bringen ein Angebot nach Wien, das Qualität, Tempo und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis klar zusammenbringt. Ohne Kompromisse beim Produkt. Jeder Burger soll auch hier so schmecken, wie im Herzen Kreuzbergs: frisch, direkt, ohne Schnickschnack", sagt Robert Fügert, CEO von Burgermeister. Man wolle Qualität, Tempo und Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Kompromisse beim Produkt verbinden. Für den Aufbau des österreichischen Marktes setzt Burgermeister auf Schwarz Hirsch, sprich die SCHWARZ HIRSCH Event & Gastronomie GmbH mit Sitz in Wien. Das Unternehmen zählt zu den etablierten Gastronomie- und Cateringbetrieben Österreichs mit Erfahrung in Restaurants, Eventlocations, Stadiongastronomie und Catering. Für Burgermeister waren operative Exzellenz, Standortkompetenz und Skalierungsfähigkeit ausschlaggebend.

Aufbau einer führenden Burger-Marke in Österreich „Unser Ziel ist nicht die Eröffnung einzelner Restaurants, sondern der langfristige Aufbau einer führenden Burger-Marke in Österreich", sagen Matthias Schwarzmüller und Daniel Hirschmann, die Master-Franchise-Partner. "Mit Wien starten wir an einem der dynamischsten Gastronomiemärkte Europas. Von hier aus werden wir Burgermeister Schritt für Schritt in den wichtigsten urbanen Zentren des Landes etablieren." Langfristig planen die Partner den Aufbau von mindestens 20 Standorten in Österreich. Der Master-Franchise-Vertrag gibt den lokalen Partnern das Recht, das Burgermeister-System aus Marke, Produkt, Training, Lieferkette und operativen Standards mit lokaler Marktkenntnis umzusetzen. Investitionssummen wurden nicht genannt.