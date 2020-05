Deutsche Bank: Führungsduo tritt ab

Seit Wochen steigt der Druck der Aktionäre , seit Wochen hatten sie sich gegen einen Rücktritt gewehrt. Am Sonntag gaben sie schließlich auf: Anshu Jain und Jürgen Fitschen, die beiden Chefs der Deutschen Bank erklärten ihren Rücktritt.

Ihnen wurden die vielen Skandale, in die das größte deutsche Geldhaus in den vergangenen Jahren verwickelt war, und ein nicht gelungener Strategiewechsel zum Verhängnis. Schon bei der Hauptversammlung Ende Mai wurde die Wut der Anleger auf das Führungsduo offensichtlich. Jain und Fitschen wurden mit nur 61 Prozent der Stimmen entlastet – so wenig wie noch nie in der Geschichte der Deutschen Bank. Der strategische Umbau der Bank war kräftig missglückt. Trotz der Ankündigung zum Verkauf der Postbank und der Schließung Hunderter Filialen fiel der Aktienkurs weiter.

Auch intern hagelte es Kritik. Der Betriebsrat veröffentlichte Ende Mai ein Flugblatt mit der Überschrift "Wind of Change? Wind of Jain", in dem er indirekt den Rücktritt forderte.