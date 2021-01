Deutlich weniger EU-Zucker für Großbritannien

Australien hat deshalb bereits bei der Welthandelsorganisation (WTO) eine Klage gegen Indien eingebracht. Die EU-Kommission hat angekündigt, die Klage der australischen Regierung zu unterstützen.

Dazu kommt, dass das russische Landwirtschaftministerium vor hat, den Anbau von Zuckerrüben heuer deutlich auszuweiten. Wegen schlechter Ernten ist die Produktionsmenge in Russland 2020 spürbar zurückgegangen.

Die Witterung ist auch der Grund dafür, warum im Vorjahr die Zuckerproduktion in der EU um rund eine Million Tonnen geringer ausgefallen ist. Marihart verweist auf Frankreich. Dort hat ein Virus die Erträge teilweise um 15 bis 20 Prozent reduziert. Die jährlichen Produktionsschwankungen in der EU und am Weltmarkt sind ein wichtiger Faktor bei der Preisbildung. Es ist durchaus möglich, dass die Erzeugung in der EU heuer wieder steigen wird.

Auch die Entwicklung der Nachfrage ist schwer abzuschätzen. Wie lange die Corona-Krise den Verbrauch in der Gastronomie und im Fremdenverkehr noch negativ beeinflussen wird, lässt sich nicht vorhersagen.

Seit Jahren gibt es mit der Zuckerproduktion in der EU kaum bis nichts zu verdienen. Im Jahr 2017 wurden die Quoten für den Zuckerrübenanbau in der EU aufgehoben. Das hatte zur Folge, dass die Anbauflächen in der EU gestiegen sind und es mit den Zuckerpreisen abwärts ging.