Mahrer: "Der Staat darf nicht sagen, wir wollen die Kohle sofort haben"

Eine Frage noch an Sie als Obmann des ÖVP-Wirtschaftsbundes. Wie sehr schaden die Chats mit Thomas Schmid und deren Tonalität der ÖVP, und gehören Sie auch zur "Familie"?

Ich bin der Teil der Volkspartei-Familie. Die Partei ist in Regierungsverantwortung und daher unter Beschuss der Opposition. Das ist in einer Demokratie so und ändert nichts daran, dass es den Staatsbeteiligungen gut geht. Die Chats stehen oft in ganz anderem Kontext, als man glaubt. Chats kann man generell nur in größerem Kontext beurteilen. Der Großteil der Kommunikation findet am Telefon oder persönlich statt. Wenn ich an eine Nachricht ein Smiley anhänge oder einen Zug als Symbol für Tempo, ist das doch das Kommunikationsverhalten, das Millionen Menschen weltweit haben.