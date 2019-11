Der Roboter fürs Depot: Wenn Maschinen Geldanlage steuern

Wer sein Anlageprofil auf der Online-Seite eines Robo-Advisors mit Angabe von persönlichen Daten, Vermögensverhältnis und Risikoneigung erstellt hat, bekommt einen vom Computer daraus errechneten Anlagevorschlag – mit jeder Menge Risikohinweisen. „ Geldanlage auf den Kapitalmärkten ist mit Risiko verbunden. Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise“, schreibt etwa Savity gleich zum Start des Anlagevorgangs. Robo-Advisors sind keine Banken, die Kunden müssen daher ein Giro- und Wertpapierverrechnungskonto bei einer Bank haben. Von dort wird das Geld dann in die Anlageprodukte, die der Robo-Advisor vorschlägt, überweisen und die Ausschüttungen werden auf dieses Konto ausbezahlt. Bei Savity ist das die Bawag-Tochter easybank.

Die Gebühren bei Savity sind tatsächlich tiefer als bei Banken: 0,99 Prozent statt 1,5 bis zwei Prozent bei Banken fallen für die Verwaltung an. Savity veranlagt das Geld ausschließlich in ETFs, also börsenotierte Fonds, die Indizes (etwa dem deutschen DAX, dem ATX oder dem globalen MSCI World) folgen. ETFs sind billiger als Investmentfonds. Eine etwaige Insolvenz des Robo-Advisors trifft die Kunden nicht: Ihr Geld steckt in Wertpapieren, die ihnen gehören. Und das Geld am Bankkonto ist durch die Einlagensicherung geschützt.