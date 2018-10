Der Lebensmittel-Clan: Wer hinter der Marke Spitz steckt

KURIER: Spitz gilt als der Eigenmarkenproduzent von Hofer. Wie viel vom Umsatz machen Sie wirklich mit Hofer?

Walter Scherb sen.: Rewe, Spar und Hofer decken mehr als 85 Prozent des Marktes ab. Sie können sich ausrechnen, dass diese Kunden wichtig sind. Die Prozente sag’ ich nicht. Wenn Sie nach der Export-Quote von Spitz fragen – 35 Prozent.

Inklusive dem Energy Drink Power Horse? Senior: Nein, Power Horse exportieren wir zu 99 Prozent, sind in Afrika und dem Arabischen Raum sehr stark. In Nigeria und Saudi-Arabien sind wir Marktführer – also größer als Red Bull. Wobei Saudi-Arabien gerade ein schwieriger Markt ist.

Inwiefern?

Senior: Dort wurde eine 100-prozentige Steuer auf Energy Drinks eingeführt, gleichzeitig sinkt die Bevölkerungszahl, weil zum Beispiel Pakistani ausgewiesen werden. Keine gute Entwicklung für Konsumgüter. Der Markt für Energy Drinks ist um 50 Prozent eingebrochen.

Wo sind Wachstumsmärkte?

Walter Scherb jun.: Wir exportieren bis Neuseeland und in die USA, aber der Fokus liegt auf einem Umkreis von 500 Kilometern von Attnang-Puchheim. Das hat schlicht mit den Transportkosten zu tun.

Spitz hat 2013 Blaschke/Auer übernommen und heuer die Produktion von Spillern (NÖ) nach Attnang-Puchheim verlegt. Was passiert mit Spillern?

Senior: Die Maschinen in Spillern waren veraltet, in den Maschinenpark in Attnang-Puchheim hatten wir dagegen knapp zehn Millionen investiert. Zwei Standorte haben keinen Sinn gemacht – Spillern verkaufen wir.

Frage an Scherb Junior: Sie sind seit drei Jahren im Unternehmen, seit einem halben Jahr Geschäftsführer der Getränkesparte. War das vorgezeichnet?

Junior: Ich hatte nie Druck, zu übernehmen. Ich habe in London studiert und dort bei McKinsey gearbeitet. Irgendwann hat sich die Frage gestellt, ob ich dort Partner werde oder in den Familienbetrieb gehe. Das Unternehmer-Gen steckt sicher in mir.

Senior: Es war keine Selbstverständlichkeit, dass er von London zurück nach Linz gekommen ist.