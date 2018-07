Der Klimawandel sorgt für geringere Ernten bei Getreide

Die Getreideernte wird heuer um rund sechs Prozent geringer ausfallen als im Fünf-Jahres-Schnitt. Die gesamte Erntemenge beträgt nur rund 2,9 Millionen Tonnen. Ein Grund dafür ist der Klimawandel mit längeren Hitzeperioden und weniger Niederschlägen. Es habe heuer keinen Frühling gegeben, sondern lediglich einen Frühsommer, lautet dazu der Kommentar vom Präsidenten der Wiener Landwirtschaftskammer, Franz Windisch. Das hat zur Folge, dass die Ernte heuer deutlich früher eingebracht wird.

Vor allem in Teilen von Tirol, Oberösterreich und Niederösterreich gab es deutlich weniger Regen. Insbesondere in den südlichen Bundesländern gab es hingegen deutlich zu viel Regen in zu kurzer Zeit.