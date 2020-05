Der Klick zum Buchhändler ums Eck

Die Menschen seien beim Konsum sensibler geworden, meint die Buchhändlerin. Es sei nicht mehr so cool, bei einem anonymen Anbieter im Web einzukaufen. Darauf baut auch die Kampagne „Ihr Buch hat ein Gesicht – Wiens Buchhandel hat viele“, an der sich 39 Händler beteiligen. „Wir wollen zeigen, dass wir Ansprechpartner vor Ort sind, dass wir zum Beispiel Schulen und Kindergärten mit Büchern beliefern und Jobs schaffen“, erklärt Harms. Nachsatz: „Das hätte vor ein paar Jahren niemanden interessiert, heute schon.“

Der aufkeimende „buy local“-Trend, also das bewusste Einkaufen beim Händler ums Eck, ist übrigens kein österreichisches Phänomen. Nicht nur in Europa, auch in den USA bekommen kleinere Buchhandlungen wieder Rückenwind. Großflächen scheinen sich nicht mehr zu rechnen. So holt sich Thalia Untermieter für seine großflächigen Flagshipstores an Bord – wie den Computerhändler DiTech oder den Süßwarenhersteller Manner.