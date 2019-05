Der große Crash der Autoindustrie

Autohersteller erleben derzeit die längste Wachstumsphase in der Geschichte. Doch damit wird es bald vorbei sein, besagt eine aktuelle Studie des Boston Consulting Group (BCG), die dem KURIER vorab vorliegt. Mehrere Indikatoren weisen auf einen Abschwung hin, und dieser wird einer der saftigsten der vergangenen Jahrzehnte sein.

In der EU ist der Autoabsatz seit 2014 jährlich um rund vier Prozent gestiegen, von 14,1 Millionen Einheiten auf 17,3 Millionen im Jahr 2018. Das ist die längste ununterbrochene Wachstumsphase seit 1999. In den USA sind die Zahlen ebenfalls beeindruckend. Von 2010 bis 2018 ist der Absatz um rund 50 Prozent von 11,7 Millionen auf 17,7 Millionen Fahrzeuge gestiegen. Seit den 1950er-Jahren ist die Autoindustrie dort nicht mehr so lang gewachsen.

Schwacher Ausblick

Drei Entwicklungen machen den Herstellern jetzt einen Strich durch die Rechnung. Das sind der schwache wirtschaftliche Ausblick, der nach Rekordverkäufen übersättigte Markt und der Umstand, dass auch finanzielle Anreize, wie Preisnachlässe, nicht mehr ziehen.

Dass die Kauflaune bei den Konsumenten zurückgeht, zeigen auch andere Indikatoren. Die Ausfallrate bei Autokrediten steigt, die Nachfrage nach Führerscheinkursen sinkt und die Zahl von Probefahrten ist in manchen Ländern auf einem Rekordtief – in England ist sie zum Beispiel um 30 Prozent niedriger als 2008.