Der Bedarf an Nahversorgern steigt

Für Immobilienentwickler ergebe sich aus diesem Trend eine neue Chance. Denn häufig sei es schwierig, die Erdgeschoße sinnvoll zu nutzen. Oft stünden diese Flächen lange leer oder seien so schlecht geplant, dass Geschäfte häufig wechseln, weil sie an den Bedürfnissen der Kunden vorbeigingen.

In neuen Wohnbauten sei das mit guter Planung erreichbar. Der richtige Händler-Mix sei für einen erfolgreichen Betrieb dieser Geschäftsflächen ebenso wichtig wie die Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Bewohner, was etwa Verkehrslärm durch Lieferanten betreffe. Schwieriger und häufig von gravierenden Fehlern begleitet sei die Modernisierung von Einkaufsflächen in bestehenden Gebäuden. „Wer das nicht richtig macht und bei der Neugestaltung nicht auf die Wünsche der Kunden eingeht, kann rasch viel Geld in den Sand setzen“, sagt Bruckner.

Für Immobilienunternehmer oder Bauträger, die sich in dieses Geschäftsfeld wagten und Fehler vermieden, stünden allerdings auch gute Gewinnchancen in Aussicht. Denn dank des boomenden Wohnungsneubaus werde der Einzelhandel in Wohngebieten hohe Wachstumsraten erreichen, glaubt der Immo-Spezialist. Und Krocon selbst will an diesem Trend natürlich auch verdienen.

Die Wiener Krocon Holding entwickelt und verwaltet seit 1994 kleinere Einkaufszentren in Ostösterreich und im Ausland. Zudem betreut sie auch das Einzelhandelsportfolio börsennotierter Investmentgruppen.