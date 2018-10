Der Albrecht-Clan: Aufstieg und Entführung eines Handelskönigs

Was in Deutschland die Diskonter-Kette Aldi ist, heißt in Österreich Hofer. Die beiden Unternehmensgründer Karl und Theo Albrecht waren aber zwei große Unbekannte. "Es war einer der spektakulärsten Kriminalfälle der Bundesrepublik. Am 29. November 1971 wurde Theo Albrecht entführt, einer der beiden Gründer des Discountriesen Aldi. 17

Tage später kam er wieder frei, gegen die damals kaumvorstellbar hohe Summe von sieben Millionen Mark Lösegeld - überbracht vom Essener Bischof Franz Hengsbach", heißt es in einer Aussendung der deutschen Pressagentur DPA.

Die ARD widmet der Entführung und dem Unternehmerpaar Theo und Karl Albrecht am

nächsten Montag (20.15 Uhr) das Dokudrama „Die Aldi-Brüder“. In zwei ineinander verschlungenen Erzählsträngen schildert Regisseur Raymond Ley das Verbrechen und den Aufstieg der beiden Brüder zu Deutschlands Einkaufskönigen.



Über die Albrechts, die ihnen das billige Einkaufen beibrachten, haben die Deutschen bis

heute wenig erfahren. Sie tauchtenmeist nur in den Zeitungen auf, wenn die jährlichen Listen der reichsten Deutschen veröffentlicht wurden, viele Jahre mit den Milliardären Karl und Theo Albrecht an der Spitze. Von beiden Brüdern gemeinsam gab es nur ein unscharfes Zufallsfoto. Filmaufnahmen existieren -mit Ausnahme einer kurzen Sequenz direkt nach der Entführung - nicht. Die „Aldi-Brüder“ sind deshalb viel Drama und wenig Doku.



Die Entführung zerrte Theo Albrecht (gespielt von Arndt Klawitter) für kurze Zeit ins Licht

der Öffentlichkeit. Entführt wurde er von einemDüsseldorfer Anwalt mit Spielschulden und

einemvorbestraften Tresorknacker. Auf die Albrechts als Erpressungsopfer waren die beiden durch das kurz zuvor erschienene Buch „Die Reichen und die Superreichen in Deutschland“ gekommen, wie sie später den Ermittlern erzählten.



Theo wurde schließlich entführt, weil er im Gegensatz zu seinem Bruder Karl (Christoph

Bach) keinen Chauffeur hatte und sich nach der Arbeit selbst ans Steuer setzte. Auf diesem Gegensatz baut Grimme-Preisträger Ley („Einemörderische Entscheidung“) sein Doppelporträt auf. Karl hat ein Schwimmbad in seiner Essener Villa, in Theos Haus steht eine kleinbürgerliche Küche. TheosMaxime laut Film: „Mit Bescheidenheit sind wir immer besser gefahren.“



Karl will Kredite aufnehmen, um zu expandieren. Theo lehnt das ebenso entschieden ab,

wie die vom Bruder hinter seinemRücken geschalteten Zeitungsanzeigen. Anfang der 1960er Jahre kommt es zur Trennung. Karl und Theo Albrecht teilen ihr Reich auf. Theo erhält den nördlichen Teil, Karl regiert südlich des „Aldi-Äquators“. Die Gründe? Auch darüber haben die Brüder geschwiegen. Im Film sagt Karl: „Wenn wir in ganz Deutschland expandieren wollen, sind wir zu zweit zu schwerfällig.“



Die Geiselhaft hinter einer Schrankwand in der Düsseldorfer Anwaltskanzlei inszeniert Ley

als eine Art Kammerspiel. Theo Albrecht feilscht mit dem jovial-großspurigen Anwalt um

die Höhe des Lösegelds („Ich taxiere den Wert meines Lebens auf 500 000 Mark.“). Den mit ihrem Coup zunehmend überforderten Ganovenmacht er Vorschläge für den Ablauf der

Geldübergabe und stößt schließlich mit den beiden auf das bevorstehende Ende der Entführung an.



Am Ende des Films sitzt Theo Albrecht vor dem Fernseher und verfolgt die Pressekonferenz des realen Essener Staatsanwalts. Der macht, wie Theo findet, Scherze auf seine Kosten. „Die Entführer haben aus mir einenWitz gemacht. Einen dummenWitz“, klagt der verbitterte Kaufmann. Die beiden Entführer wurden schnell gefasst. Einer von ihnen bezahlte Schulden mit 500-Mark-Scheinen aus dem Lösegeld. Sie wurden zu jeweils achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Im Prozess hätten die beiden Männer wahre Lachsalven entfacht, wurde damals aus dem Gerichtssaal berichtet.



„Nach ein paar Tagen haben wir uns richtig gut verstanden“, hatte der Anwalt seine Sicht

der Beziehung zu Theo Albrecht („Ein sehr, sehr netterMann“) geschildert. Ein Teil des Lösegelds blieb verschwunden. Theo Albrecht starb im Juli 2010 im Alter von 88 Jahren, sein älterer Bruder Karl vier Jahre später. Auch die Entführer sind inzwischen tot.