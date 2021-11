Der 385-Millionen-Euro-Deal eines Austro-Investors

Milliardenmarkt Sprachen

„Es ist ein besonderer Moment nach 14 Jahren“, sagt CEO Bernhard Niesner, den wir in London erreichen. Adrian Hilti ist ja schon länger nicht operativ tätig, er selbst bleibe aber weiterhin CEO von Busuu. „Der digitale Sprachlernmarkt ist ein 17 Milliarden Dollar-Markt, der weiterhin wächst. Bis 2025 auf 47 Milliarden Dollar. Da wollen wir dabei sein“, so Niesner. Treiber für das enorme Wachstum sind Globalisierung, Internationalisierung, die Menschen in den Emerging Markets, die Sprachen lernen wollen. Der gesamte Sprachlernmarkt sei weltweit 60 Milliarden Dollar groß, der digitale Anteil liege bei nur bei 17 Milliarden. „Da ist viel zu holen“, so Niesner. Busuu beschäftigt 160 Mitarbeiter in Madrid und London.

Für Hansi Hansmann ist es der größte Exit, den er je getätigt hat: „Viel mehr noch als bei Runtastic und adidas (220 Mio. Euro, Anm.). Ich habe zum ersten Mal einen dreistelligen Multiplikator, mein Investment hundertfach zurückbekommen.“

Was er jetzt damit macht? „Wenn man viel Geld hat, hat man das Problem, dass man viel Geld hat“, so Hansmann. „Ich habe wieder zu investieren begonnen. Ich bin der Meinung, dass jetzt die goldene Ära der Start-ups beginnt: die Covid-Krise hat die Digitalisierung massiv angetrieben. Ich mache aber nur noch Co-Investments mit Menschen, die ich kenne und schätze.“