DenizBank AG überzeugt mit starkem ersten Halbjahr

Ausgeprägtes Serviceverständnis

Nachhaltigkeit und Sicherheit als Grundwerte spiegeln sich auch im Produktportfolio der DenizBank AG wider. „Unser Serviceverständnis baut auf transparenten und übersichtlichen Produkten und bildet somit die Grundlage unseres stetig wachsenden Kundenstamms“, sagt Ersoy. Attraktive Kooperationsangebote mit Allianz Österreich, Santander Consumer Bank und Wüstenrot erweitern das umfassende Produktportfolio im Sinne der Kundenbedürfnisse. Die absolute Kundenorientierung der Bank sowohl im Privat- als auch im Firmenkundenbereich wird durch individuelle Beratung in 43 Filialen und in beiden Contact Centern in Österreich und Deutschland zusätzlich hervorgehoben.

