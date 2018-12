Den Pensionisten fehlen je 700 Euro im Monat

Dass das heimische Pensionssystem saniert werden müsse, ist für die beiden Experten unumgänglich. Denn die staatlichen Zuzahlungen zur gesetzlichen ASVG-Pension seien jetzt schon im Vergleich zu anderen Ländern sehr hoch und würden wegen der Alterung der Bevölkerung weiter steigen.

„Wir brauchen also Reformen, aber die müssen gar nicht so groß sein“, sagt Kocher. Denn im Grunde sei das staatliche Pensionssystem nicht völlig aus dem Lot. Aber: „Man muss in jeder Säule Anpassungen machen. In der gesetzlichen Pension geht es um Anhebung des Pensionsantrittsalters, in der zweiten und dritten Säule um die Kanalisierung von Förderungen und generell geht es um die Frage, wie man es schafft, dass die Menschen länger im Arbeitsprozess bleiben“, erklärt der IHS-Chef. Sardelic setzt auf einen Ausbau der betrieblichen Pensionskassen.

Derzeit seien deren Pensionsauszahlungen zu gering, um die Lücke auch nur annähernd zu schließen. Wichtig wäre daher, dass private Zuzahlungen in die Pensionskassen steuerfrei gestellt werden. Zudem wünscht er sich, dass die Abfertigung neu zu einer Pensionsvorsorge umgebaut wird.