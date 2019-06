Dem Leuchtenhersteller Zumtobel geht ein Licht auf - Verlust verringert

5878 Mitarbeiter

Die Profitabilität wurde laut Unternehmensangaben von Donnerstagfrüh im Vorjahresvergleich verbessert. Das um Sondereffekte bereinigte Gruppen-EBIT stieg im Geschäftsjahr 2018/19 um 8,0 Mio. auf 27,6 Mio. Euro. Die Umsatzrendite verbessert sich entsprechend von 1,6 Prozent auf 2,4 Prozent. Die Zahl der Mitarbeiter sank von 6.224 auf 5.878, davon arbeiten rund 2.200 in Österreich. Weitere "Anpassungen" in Österreich am Sitz in Dornbirn sollen über die natürliche Fluktuation sowie über Leiharbeitskräfte geschehen, erläutert Felder.