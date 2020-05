dayli: Investorensuche in "Europa, Asien und Amerika"

Bis jetzt sollen hauptsächlich Interessenten aus jenen Ländern beim Masseverwalter vorstellig geworden sein, in denen dayli präsent ist. Und das sind immer weniger. Mitterlehner macht nach Österreich und Italien nun auch die Filialen in Luxemburg und Belgien dicht (28 bzw. drei Standorte). Zudem schließt er die Firmenzentrale in Pucking bei Linz. In Österreich sind 40 Beschäftigte am Firmensitz sowie 30 Bezirksleiter betroffen. Etwa die Hälfte davon wird aber wieder eingestellt: In der Dienstleistungsgesellschaft DDL, die Mitterlehner zur Abwicklung der Schließungsarbeiten gründet. Am 27. September steht eine Gläubigerversammlung und Prüfungstagsatzung an.

Offene dayli-Läden gibt es jetzt übrigens nur noch in Polen. An den rund 160 Filialen hält die österreichische Gesellschaft aber nur die Hälfte der Anteile.