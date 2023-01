Das sind die sichersten Fluglinien der Welt

Schwerster Unfall: China Eastern Airlines

Als schwersten Unfall des Jahres geben die Experten den Absturz einer Boeing 737-800 der China Eastern Airlines am 21. März an. Alle 132 Menschen an Bord starben.

Insgesamt hat Jacdec weltweit 19 Flugunfälle mit Todesfolge registriert, bei denen zusammen 233 Menschen ums Leben gekommen sind. Das waren 60 Tote mehr als im Jahr 2021, als aber auch deutlich weniger geflogen wurde. Der Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre liegt bei 372 Toten.