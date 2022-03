Flugzeugabsturz in China

Eine Boeing 737 der chinesischen Fluggesellschaft Eastern Airlines ist am Montag in der Region Guangxi abgestĂŒrzt. An Bord der Passagiermaschine befanden sich nach Angaben des chinesischen Staatsfernsehens CCTV 133 Menschen. Das UnglĂŒck ereignete sich auf einem Flug von Kunming nach Guangzhou. In der gebirgigen Region brach ein Feuer aus. Ob es Überlebende gab, war zunĂ€chst unklar. RettungskrĂ€fte waren zum UnglĂŒcksort unterwegs.