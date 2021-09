Das Rindvieh als Landschaftsgärtner

Zwischen Eisenstadt und dem Neusiedler See dominiert der Wille zur pannonischen Idylle. Der Kinderspielplatz des Landguts Seehof mit den Strohballen und den kleinen Traktoren als Tretroller ist heute verweist. Aber einige ältere Besucher haben es sich in den Gartensesseln neben den Bäumen bequem gemacht. Sie genießen einen schönen Spätsommertag im Burgenland. Entschleunigung am Bio-Bauernhof Pannatura.

Seit 1675 ist das Landgut Seehof bei Donnerskirchen im Besitz der Familie Esterházy. 2002 wurde auf Biolandwirtschaft umgestellt und der Seehof umgebaut.