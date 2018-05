Das Problem mit dem Wiedervwerten von Plastik

Wenn der Plastikabfall einmal im Meer landet, ist es zu spät. „Wir müssen das Problem an Land lösen“, sagt Patrick Laureys, Sprecher des Borealis-Konzerns, der Kunststoffwerke unter anderem in Schwechat und Linz betreibt. An Land lösen heißt: Kunststoff wiederverwerten.

Aber damit kommt das nächste Problem. Denn die Wiederverwertung steckt noch in den Kinderschuhen. Nur rund ein Drittel des Plastiks wird in Österreich recycliert. Zwei Gründe gibt es dafür: Die mangelhafte Trennung des Plastikmülls. Und viel zu wenige Abnehmer für recycliertes Plastik.

Der Haushaltsmüll wird zwar mühevoll in Sortieranlagen in unterschiedliche Fraktionen aufgeteilt. Das Plastik ist in seiner Zusammensetzung vielfältig, kann am besten aber nur sortenrein wiederverwertet werden. Am einfachsten geht das noch bei den PET-Flaschen. Dieser Kunststoff – Polyethylenterephtalat – kommt in Österreich daher auch zu drei Viertel in den Kreislauf zurück, schätzt man bei PET to PET Recycling im burgenländischen Müllendorf. Das Unternehmen wurde von den großen Getränkeherstellern – Rauch, Vöslauer, Spitz, Egger und Coca-Cola Österreich – gegründet. 930 Millionen PET-Flaschen wurden im Vorjahr zu Kunststoffgranulat verarbeitet. Die Eigentümer-Unternehmen produzieren daraus wieder PET-Flaschen.