Das Neueste aus der Bankenwelt

Für die Übernahme des Retailgeschäfts der Citibank in Ungarn stellen sich einige Banken an - auch die Erste Group. "Das ist die einzige Bank in Ungarjn, an der wir ein konkretes Interesse geäußert haben", sagte Erste-Boss Andreas Treichel in einem am Donnerstag veröffentlichen Interview mit der ungarischen Internetseite "Portfolio". Die Erste will in Ungarn wachsen, wolle aber "nicht zu jedem Preis" zukaufen.