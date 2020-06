Das IT-Desaster des AMS

Das Projekt läuft seit Beginn an schief. Die Ausschreibung ein zweijähriger Rechtskrieg, die gesamte Organisation bei der Umstellung monatelang gestört und tagelang überhaupt lahmgelegt, ein heftiger Bericht des Rechnungshofes, ein aufwendiges Schlichtungsverfahren – und nach wie vor nichts als Probleme. Die Pech- und Pannenserie des Arbeitsmarktservice mit der Auslagerung des IT-Systems an IBM dauert bis heute an. Jetzt wird im AMS über eine Neuausschreibung diskutiert und der Rechnungshof wird wieder zur Prüfung anrücken.

Es geht um riesige Datenbanken und 7600 Computer-Arbeitsplätze an 160 Standorten in ganz Österreich. Die IT der damit hoffnungslos überforderten Arbeitslosen-Verwalter, die sich aus den Pflicht-Beiträgen der Beschäftigten und der Unternehmen sowie aus Steuermitteln finanzieren, ist eines der größten Projekte im staatlichen Bereich. Das Auftragsvolumen umfasst die Größenordnung von 173 Millionen Euro (netto), zahlbar über die Gesamtlaufzeit von acht Jahren. Das Problem beim Outsourcing von IT: Der Kunde verlagert die Verantwortung an einen Dritten, von dem er dann freilich völlig abhängig ist.

Ende 2008 wurde ausgeschrieben, den Zuschlag erhielt IBM erst im September 2011. Die unterlegenen Konkurrenten Siemens und T-Systems waren mit ihren Anwälten aufgefahren, weil IBM während der Bieterschlacht den Preis um 50 Prozent senkte. Da hätten im AMS schon die Alarmglocken schrillen müssen. Heute stellt sich die Frage, ob IBM tatsächlich der Bestbieter war.

Immer noch soll die Performance im AMS, das derzeit mehr als 370.000 Arbeitslose IT-unterstützt verwaltet und serviciert, miserabel sein und die Mängel sollen schwer sein. "Nicht einmal einfache Software-Änderungen können von IBM umgesetzt werden, wichtige IT-Vorhaben werden nicht erfüllt", klagen Insider. Was AMS-Vorstand Herbert Buchinger, SPÖ, dem mit Vertretern der Sozialpartner und des Sozialministeriums besetzten Verwaltungsrat (quasi Aufsichtsrat) in der Sitzung am 15. April berichtete, gefiel dem Kontrollgremium gar nicht. Das Protokoll liegt dem KURIER vor (siehe Faksimile). Im Alltagsbetrieb würden keine wesentlichen Störungen (mehr) auftreten, "die großen Störungen betreffen weiterhin die Softwareveränderungen, sprich die Releases". Buchinger referierte vor den Verwaltungsräten über die aktuell gröbsten Probleme. So sei IBM nicht in der Lage, Applikationsteile zur Sommerrelease 2014 zu liefern, was vor allem den Kombilohn betreffe. Das zweite große Problem, das 2014 gar nicht funktioniere, betreffe Data Warehouse (Zusammenführung von Daten unterschiedlicher Herkunft in einer Datenbank): "Alles, was bis jetzt geliefert wurde, war fehlerhaft". Jetzt würden zwar die Zahlen aus 2013 stimmen, aber dafür sei das AMS derzeit "im Blindflug" unterwegs. Deshalb sollte man sich langsam "mit dem Gedanken einer Neuausschreibung anfreunden". Die Mindestbindungsfrist an IBM laufe noch bis September 2017. Fest stehe jedenfalls, erklärte Buchinger, "dass IBM eindeutig zu billig angeboten hat".