Das Handy als Shoppingberater

Ob das Regal aus dem Prospekt im nächstgelegenen Möbelhaus lagernd ist, wird per Mausklick geprüft, die neue Küche gleich bequem von der Wohnzimmer-Couch im 3-D-Format geplant. Wo die neuen Laufschuhe am billigsten sind, will ein entsprechendes App (Software-Programm) am Smartphone verraten und beim Versandhändler und Teleshopping-Kanal wird ohnehin schon am häufigsten per Mausklick bestellt. Auch die Bestellungen per Smartphone nehmen zu. Beim Shopping-Sender HSE24 haben sich die Zugriffe über mobile Endgeräte binnen kurzer Zeit vervierfacht.

"In zwei Jahren werden mehr als 50 Prozent der Einzelhandelsumsätze vom Internet beeinflusst sein", ist Peter Györffy, Handelsexperte und Chef des Unternehmensberaters CONplementation überzeugt. "Vor allem Smartphones treiben die Entwicklung voran." Viele Apps stecken bei uns noch in den Kinderschuhen , aber Projekte in anderen Ländern zeigen, wohin die Reise führt.