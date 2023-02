Das gute Geschäft mit den feinen Aromen

Die größte Konkurrenz sind chinesische Unternehmen. Doch deren Wettbewerbsfähigkeit ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Austria-Juice Geschäftsführer Franz Ennser nennt dafür mehrere Gründe. Man habe nun auch in China strengere Umweltauflagen, die für höhere Produktionskosten sorgen. Die vom früheren US-Präsidenten Donald Trump erlassenen Strafzölle auf Waren aus China haben dazu geführt, dass chinesische Produkte am US-Markt teurer geworden sind.

Vor allem das Geschäft mit den Aromen soll ausgebaut werden. Im Gegensatz zur Fruchtverarbeitung ist das ein Geschäftsfeld mit mehr Potenzial und Planbarkeit. Außerdem wird an neuen Produkten gearbeitet. Wie etwa die Erzeugung von Farbstoffen aus Trester (Pressrückständen). Der Anteil des Aromageschäfts am Umsatz soll von derzeit 25 bis 30 Prozent auf 50 Prozent steigen. Angepeilt wird auch eine Steigerung des Umsatzes auf 280 bis 290 Millionen Euro.

Zur Aroma-Herstellung braucht es Flavoristen. Ein Flavorist beschäftigt sich mit der Entwicklung neuer Aromen nach natürlichen Vorbildern. Gute Flavoristen sind gefragt und müssen sich um ihre berufliche Zukunft keine Sorgen machen.