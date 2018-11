Das Geschäft mit dem Bart: Haarige Fakten

Wer den Salon betritt, fühlt sich wie aus der Zeit gefallen und in einem britischen Männerclub gelandet: mächtige Fauteuils, dunkle Wandtäfelung, Plattenspieler, Herrenmagazine. Auf Wunsch werden Whisky, Gin-Tonic oder Craftbeer kredenzt. Wer einen langen Bart hat, soll sich hier umsorgt fühlen. Die im angelsächsischen Raum gängigen Barbershops haben sich in Österreich breit gemacht. Etwa 30 auf Männer spezialisierte Salons gibt es bereits, etwa ein Drittel davon in Wien.

Groß geworden sind die neuen Barbiere mit der Hipster-Mode. Diese modernen Individualisten kennzeichnet (Ironie!) ein recht uniformer Look, zu dem neben der Hornbrille, Pomade, Flanellhemd, Tätowierungen und Stoffbeutel der akkurat gestutzte Bart gehört. Dafür investiert Mann bis zu eineinhalb Stunden Zeit und 90 Euro (Rasur, Haarschnitt, Drink).