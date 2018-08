Das Geschäft mit dem Abriss des Atomkrafwerkes

Ein kleines Stückchen dieses AKW-Abriss-Marktes will sich der niederösterreichische Energieversorger EVN schnappen. Er hat mit dem Kraftwerk Zwentendorf nämlich etwas ganz Besonderes anzubieten: ein AKW, das strahlungsfrei ist. Das radioaktive Uran kam wegen des Widerstands der Österreicher nie zum Einsatz. Das Atomkraftwerk aber ist in allen Einzelheiten fertig gebaut worden. Reaktorturm, Reaktorkern, Turbinen – alles da. „Wir bieten das Kraftwerk internationalen Abriss-Experten zu Schulungszwecken an“, sagt EVN-Sprecher Stefan Zach. In Zwentendorf könnten sie gefahrlos alles ausprobierten, Bauteile angreifen, die sie in AKW, die in Betrieb waren, niemals berühren dürften. Die Gefahr der Verstrahlung wäre zu groß. „Die Experten können die Demontage üben und Optionen für den Abriss der verstrahlten Kraftwerke entwickeln“, meint Zach. Denn im Realfall würden zum Teil Roboter zum Einsatz kommen, um Menschen nicht in Gefahr zu bringen. Für das Programmieren dieser Roboter aber sei es vorteilhaft, einiges selbst probiert zu haben. In das Innerste des AKW, den 25 Meter hohen Reaktor, könnten Menschen im Normalfall nicht vordringen.

Geeignet ist das Abbau-Training in Zwentendorf jedenfalls für Fachleute, die AKW gleichen Bautyps abreißen müssen. In Zwentendorf handelt es sich um einen Siedewasserreaktor. Fünf der deutschen AKW, die bis auf eines bereits stillgelegt sind, sind von dieser Bauweise. Auch in der Schweiz steht ein AKW mit Siedewasserreaktor. Während in Deutschland wie auch in Österreich diese Art von Kraftwerke eine genehmigte Betriebsdauer von 30 Jahren hatten, stehen die Schweizer Behörden auf dem Standpunkt, dass ihr Kraftwerk 60 Jahre laufen darf.

Die EVN hofft dennoch, mit dem Angebot des sicheren Abriss-Trainings in Zwentendorf einen Teil ihrer Fixkosten am Standort einspielen zu können. Laut Zach sind das 40.000 bis 50.000 Euro jährlich.