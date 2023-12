Das EU-Land des Jahres

Höchste Schuldenquote in der EU

Die Schuldenquote ist mit 161 Prozent des Bruttoinlandsproduktes immer noch die höchste in der EU. Und die durchschnittlichen Lebensbedingungen sind in dem beliebten Urlaubsland wenig luxuriös: Die Arbeitslosenquote ist die zweithöchste in der EU, die Einkommen gehören zu den niedrigsten. Ein durchschnittliches Monatsgehalt liegt in Griechenland bei 900 Euro netto.

In Großstädten müssen durchschnittliche Arbeitnehmer 60 bis 70 Prozent ihres Einkommens für die Miete aufwenden. Das Armutsrisiko ist das dritthöchste in der EU nach Bulgarien und Rumänien. Der Anstieg der Energiekosten in ganz Europa und die Inflation haben die Situation für viele Haushalte weiter verschärft.

Der jahrelange Sparkurs hat sich auch an der griechischen Infrastruktur bemerkbar gemacht, wie etwa ein Bahnunfall mit 57 Toten im Februar gezeigt hat. Kritik gibt es auch an jahrelangen Einsparungen im Schulsystem sowie in der Gesundheitsversorgung.

Privatisierungen

Im Zuge des Schuldenabbaus wurde zudem viel öffentliches Eigentum verkauft. Der wichtigste Hafen Piräus gehört dem chinesischen Staatsunternehmen Cosco. Mitsotakis will weiter privatisieren, 2024 soll Staatseigentum im Wert von 5 Mrd. Euro verkauft werden. So sollen etwa Flughäfen, Häfen und Autobahnen zumindest teilweise privatisiert werden. Interessant ist das natürlich nur bei Einrichtungen, die Gewinne abwerfen – diese gehen dann zusammen mit der Kontrolle an die privaten Eigentümer.