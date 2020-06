Das Ende der Gaskraftwerke

Gaskraftwerken wurde noch vor wenigen Jahren eine große Zukunft vorausgesagt. Sie sollten die große Stütze der Energiewende werden. Wenn kein Wind bläst und keine Sonne scheint, sollten Gaskraftwerke Strom liefern. Die großen Versorger in Europa haben daher wie wild Gaskraftwerke gebaut und die Produktion des geförderten Ökostroms anderen überlassen. Nun stellt sich heraus: Sie haben aufs falsche Pferd gesetzt. Die Konzerne sitzen auf Verlusten, die Ökostrombetreiber sacken die subventionierten Gewinne ein. Der KURIER erklärt, was schiefgelaufen ist.

Warum schließt der Verbund Gaskraftwerke?

Für den Verbund ist es ein Befreiungsschlag: Er sperrt all seine Gaskraftwerke – eines in Mellach bei Graz und zwei in Frankreich – zu. Und er nimmt seinen Teil des Kohlekraftwerks Dürnrohr sowie das Ölkraftwerk Werndorf vom Netz. Damit hat er seine Verlustbringer los. Auch in Deutschland sperren Versorger wie RWE oder E. ON ihre Gaskraftwerke oder fordern staatliche Subvention für den Weiterbetrieb.

Betreiben die anderen österreichischen Versorger ihre Gaskraftwerke weiter?

Die niederösterreichische EVN hat den Großteil ihres Gaskraftwerks Theiss bei Krems und des Kraftwerks Korneuburg noch für zwei Jahre als Notfallreserve an Deutschland vermietet. Auch die Energie AG Oberösterreich stellt ihr Gaskraftwerk Timelkam den Deutschen zur Verfügung. Den EVN-Teil des Kohlekraftwerks Dürnrohr wollen die Niederösterreicher weiterbetreiben. Der Verbund fährt das Steinkohlekraftwerk, das neben dem Gaskraftwerk in Mellach steht, nur weiter, weil daran die Fernwärmeversorgung von Graz hängt.

Wird die Stromversorgung in Österreich unsicherer?

Derzeit gibt es genügend Kraftwerke. Und zwar nicht nur in Österreich sondern in ganz Mitteleuropa. Österreich importiert auch zunehmend Strom. Die EVN allerdings betont, dass sie ihren Anteil am Kohlekraftwerk Dürnrohr weiterbetreiben will , um die Versorgung zu sichern. Daher könne die EVN nie Billiganbieter sein.

Warum ist Gas so teuer?

Die Versorger schreiben mit jeder Kilowattstunde Strom, die sie in Gaskraftwerken erzeugen, Verluste. Das Erdgas wird nämlich über sehr langfristige Bezugsverträge (meist 20 Jahre) von der russischen Gazprom oder der norwegischen Statoil eingekauft. Die Einkaufspreise richten sich nicht nach dem Markt, also Angebot und Nachfrage, sondern hängen am Ölpreis. Dieser ist seit 2008 zwar gesunken, aber der Strompreis ist noch viel mehr gesunken. Damit ist der Einsatz von Gas zur Stromerzeugung unwirtschaftlich geworden.

Wenn Gaskraftwerke zusperren, sinkt die Gasnachfrage. Muss dann nicht auch der Gaspreis fallen?

Der Gaspreis am freien Markt in Europa ist viel niedriger als der Importpreis von Russland oder Norwegen. Die Gaskonzerne beider Länder haben zwar schon Rabatte zugestanden, diese sind aber zu gering, um die Gaskraftwerke wieder wirtschaftlich zu machen. Die Gaslieferanten haben eine starke Marktposition: Die Gasmengen, die Europa und damit auch Österreich von Russland und Norwegen beziehen, sind kurzfristig nicht aus anderen Quellen zu decken.

Warum ist der Strompreis so niedrig?

Im europäischen Großhandel kostet die Megawattstunde Strom derzeit zwischen 35 und 40 Euro. 2008 kostete sie noch 80 Euro. Zwei Gründe gibt es für den Preisverfall: Das enorme Angebot an Ökostrom und die schwache Stromnachfrage der Industrie.

Wann wird der Preis wieder steigen?

Der Verbund erwartet, dass bis 2016/’17 so viele Kraftwerke vom Netz sind, dass das Angebot knapp wird. Dann sollte Strom wieder teurer werden.