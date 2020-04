Das beste operative Jahr der Geschichte als Fundament

Zur Standfestigkeit der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien tragen auch die verbesserten Kapitalquoten bei. Die harte Kernkapitalquote (im Fachjargon mit CET 1-Ratio bezeichnet) lag per Jahresende bei 18,9 Prozent, nach 17,8 Prozent im Jahr davor. Die Gesamtkapitalquote legte leicht zu – von 22,1 auf 22,3 Prozent. Trotz des schwierigen Zinsumfeldes erhöhte sich der Zinsüberschuss um 5,5 Prozent auf 134,4 Millionen Euro.

Die Bankbeteiligungen trugen übrigens rund zwei Drittel zum Ergebnis der Holding bei. Ein Drittel kam aus den Beteiligungen in den Bereichen Agrar, Infrastruktur und Medien (zu Letzterem gehört auch der KURIER).

Schlanker

Der Umbau trage Früchte, „wir sind schlanker, fokussierter und damit stärker“, so Raiffeisen-Manager Buchleitner. Selektives Wachstum, Kapitaloptimierung und Digitalisierung des Bankgeschäfts: Diese Schwerpunkte werden trotz der Corona-Krise weiterhin verfolgt. Dass in den vergangenen Jahren bereits viel Geld in IT und Digitalisierung gesteckt wurde, erweise sich jetzt als wichtig. Die Kunden könnten ihre Bankwege sicher und einfach durchführen.