Das angekratzte Image des Immo-Milliardärs Klemens Hallmann

Der 49-jährige Klemens Hallmann ist mit knapp 1,1 Milliarden Euro Vermögen auf Rang 39 der Trend-Reichenliste. Hallmann hat seine Karriere gleich nach der Schule mit 19 Jahren gestartet und in seine erste Liegenschaft investiert. Zugleich gründete er ein Immobilienverwertungsunternehmen.

Heute gehört seine Hallmann Holding International Investment zu den größten privaten Immobilienentwicklern in Österreich. Insgesamt soll die Hallmann Corporate Group Immobilien mit einem Volumen von vier Milliarden Euro in Entwicklung haben und Immobilien im Wert von zwei Milliarden im Bestand halten. Seine Gruppe ist alleiniger Eigentümer und hat keine externen Investoren an Bord.

Hallmann ist Hauptsponsor des Austrian World Summit (Schwarzenegger) und Sponsor von verschiednen Sportvereinen, Kulturpreisen und von sozialen Einrichtungen. 2019 hat Filmproduzent Hallmann das deutsche Modell Barbara Meier, Gewinnerin von „Germany's Next Topmodel“-und Schauspielerin, geheiratet. Sie haben zwei Töchter.