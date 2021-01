Daimler-Chef: "Haben CO2-Ziel für Pkw in der EU geschafft"

Daimlers Pkw-Tochter Mercedes-Benz hat dank höherer Verkäufe von Elektroautos und Fahrzeugen mit Hybrid-Motoren das Klimaschutzziel in Europa erreicht. "Wir haben mit den Registrierungen die CO2-Ziele geschafft", sagte Daimler-Chef Ola Källenius am Donnerstag bei einem Pressegespräch.

So seien im vergangenen Jahr fast 160.000 elektrifizierte Fahrzeuge der Marke mit dem Stern sowie rund 30.000 Elektro-Smarts ausgeliefert worden. Mit vier neuen E-Automodellen in diesem Jahr werde sich das Absatztempo in diesem Jahr noch verstärken.