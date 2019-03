Craft Bier: Raus aus dem Einheitsbräu

„Ein Bier ist ein Craft-Bier, wenn die Brauerei sagt, dass es ein Craft-Bier ist“, sagt Sepp Wejwar vom Wegro Institut für Bierkultur. Es gibt schlicht keine einheitlichen Regeln am globalen Biermarkt, aber viele Experten rund um den Erdball. Das liegt auch daran, dass Bier seit jeher in vielen Teilen der Welt gebraut wird und fast ebenso lang gestritten wird, wer was erfunden hat. So ärgern sich die Hamburger, dass das Weißbier heute als typisch bayerisch gilt, obwohl sie es erfunden haben wollen. Auch ob die Berliner Weiße ursprünglich aus Berlin oder Hamburg kommt, ist umstritten. „Der Kölner Brauereiverband hat im Vorjahr 17 europäische Brauereien abgemahnt, die ein Kölsch verkauft haben“ sagt Wejwars Kollegin Birgit Rieber. Das darf vereinfacht gesagt nur, wer von seiner Braustätte aus den Kölner Dom sieht, besagt der Gebietsschutz. Allerdings gilt dieser nur in Europa. In den USA können die Kölner nichts gegen Kölsch tun, erläutert Rieber.

Alles also ziemlich kompliziert. Fix ist dagegen, dass die Craft-Bier-Bewegung wieder für Würze im Einheitsbrei sorgt, den die Industrialisierung gebracht hatte.

Wie man Bier zerredet und selbst braut

Zehn Uhr morgens. Der Tag beginnt mit einem goldfarbenen Bier aus Belgien, das daherkommt, als wäre es gern ein Sekt geworden. Mit Korken. Es handelt sich um „Brüsseler Champagner“, genannt Geuze. Ein Starkbier, das nach Most riecht und sauer schmeckt. Mindestens haltbar bis 2037, was auch am hohen Alkoholgehalt liegt. Davon eine Flasche zum Frühstück und ich bin der Muttersprache verlustig, noch bevor ich einen einzigen gescheiten Satz über Bier sagen kann.