Coronavirus - Siemens lieferte Geräte zur Untersuchung von Patienten

Der Münchner Technologiekonzern Siemens hilft bei der Bewältigung des Coronavirus in der chinesischen Millionenstadt Wuhan.

In einer Blitzaktion lieferte die Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers in der vergangenen Woche zwei Ultraschall-Systeme und einen Computertomografen ( CT) zur Lungenuntersuchung an zwei Krankenhäuser in Wuhan, wie ein Healthineers-Sprecher am Freitag bestätigte.

Die Region Wuhan gilt als Zentrum des Ausbruchs der neuartigen Virus-Infektion, die zu einer Lungenkrankheit führen kann.

Die Stadt baut derzeit mehrere Akut-Kliniken auf, um den Ansturm der Patienten zu bewältigen. Bis Freitag wurden allein in China rund 9.700 Infizierte und mehr als 200 Todesfälle gemeldet.

Das CT-Gerät sei innerhalb von 24 Stunden aus Shanghai nach Wuhan geliefert worden, sagte der Sprecher.

Installiert wurde es dort im " Wuhan Rotes Kreuz Krankenhaus", einem vorübergehend aufgebauten Krankenhaus zur Diagnose und Behandlung von Fieber-Patienten.

Einen Tag zuvor habe das " Wuhan Lung Hospital" um Mitternacht um ein Ultraschallsystem gebeten. In der folgenden Nacht sei es eingetroffen. Ein weiteres, tragbares Ultraschall-Gerät sei an das Krankenhaus gespendet worden, sagte der Healthineers-Sprecher. "Die Kollegen am Ort haben die Geräte am gleichen Tag in Betrieb genommen und die Ärzte geschult."